أمير قطر: ندعم ونتضامن مع "الأشقاء" جراء الزلزال

أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، دعم بلاده وتضامنها مع "الأشقاء" جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، مؤكدا مساهمة الدوحة في جهود الإغاثة.

وقال أمير قطر في تغريدة على تويتر: "التقينا اليوم بأخي الرئيس أردوغان، واطلعنا في هذه الزيارة على آخر تداعيات كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا".

وأضاف قائلاً: "نؤكد على دعمنا وتضامننا مع الأشقاء، وعلى المساهمة في الجهود المبذولة للتخفيف من هذه الكارثة".

ومساء الأحد، اختتم أمير قطر زيارة رسمية إلى إسطنبول استمرت يوماً واحداً، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتعد الزيارة الأولى لزعيم أجنبي إلى تركيا، منذ زلزال الاثنين.

فيما ذكر بيان للديوان الأميري القطري، الأحد، أن اللقاء بين الشيخ تميم والرئيس أردوغان، بحث "العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى التطورات في المنطقة".

وتبادل الجانبان، "وجهات النظر تجاه مجمل القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية"، بحسب المصدر ذاته.

وجدد أمير قطر "صادق تعازيه لفخامة الرئيس التركي في ضحايا الزلزال"، معربا عن "تضامن دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب التركي الشقيق، ومواصلة تقديمها كامل أوجه الدعم لتجاوز تداعيات هذه الأزمة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في إسطنبول اليوم الأحد، ووعقد الجانبان اجتماعاً مغلقاً في قصر وحيد الدين الرئاسي.

وتعد زيارة الأمير القطري هي الأولى التي يقوم بها زعيم إلى تركيا بعد الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا الاثنين الماضي.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.