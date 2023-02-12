ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في سوريا إلى 3 آلاف و574

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في عموم سوريا إلى 3 آلاف و574 قتيلاً في مناطق سيطرة المعارضة والنظام.

وأسفرت الكارثة عن مصرع ألفين و166 وإصابة أكثر من ألفين و950 شخصاً، في محافظة إدلب ومناطق عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وتأتي الأرقام المذكورة بحسب معلومات جمعها مراسلو وكالة الأناضول من الشبكة السورية لحقوق الانسان، والدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، ومسؤولين محليين، ومنظمات صحية ومصادر محلية.

بدورها أفادت وكالة سانا للأنباء التابعة للنظام السوري، أن عدد قتلى الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس، بلغ 1408 أشخاص، فيما وصل عدد المصابين ألفين و341 شخصاً.

وفي ظل هذه المعطيات يرتفع إجمالي ضحايا كارثة الزلزال في سوريا إلى 3 آلاف و574 قتيلا، فيما تتواصل أعمال البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة.

وأدى الزلزال إلى تدمير العديد من الأبنية و إلحاق أضرار بأخرى، في مناطق سيطرة المعارضة أيضا شمالي سوريا.

ورصدت عدسة وكالة الأناضول من الجو الدمار الذي خلفه الزلزال في بلدة جنديرس بمنطقة عفرين شمالي سوريا، التي كانت إحدى التجمعات السكنية الأكثر تضررا من الكارثة، وانهارت فيها مئات الأبنية.

ويشارك عناصر الجيش الوطني السوري في عمليات البحث والإنقاذ المتواصلة في مناطق المعارضة.

ويتلقى المصابون العلاج في المراكز الصحية، فيما يضطر آلاف ممن تدمرت أو تضررت بيوتهم في الزلزال إلى المكوث في الشوارع أو المساجد أو في خيام رثة.

والاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.