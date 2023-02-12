الجزائر ترسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى سوريا

أعلنت الجزائر، الأحد، إرسال شحنة مساعدات جديدة لمنكوبي الزلزال في سوريا، تتضمن 70 طناً من المواد الغذائية والأدوية والمفارش.

وقال التلفزيون الجزائري الرسمي، إنه "تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تم إرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا عبر 3 طائرات نقل عسكرية".

وأضاف أن الشحنة الجديدة من المساعدات الإنسانية تتضمن 70 طناً من المواد الغذائية والأدوية والمفارش وأشرف على العملية الهلال الأحمر الجزائري.

وكانت الجزائر أرسلت سابقاً شحنة تضم أكثر من 200 طن من المساعدات لفائدة منكوبي الزلزال بكل من تركيا وسوريا، إلى جانب فريقي حماية مدنية للبحث والإنقاذ بكلا الدولتين.

كما أعلنت سابقاً، عن إعانة مالية قدرها 45 مليون دولار تضامنا مع منكوبي الزلزال، 30 مليون دولار منها لتركيا و15 مليون دولار لسوريا.