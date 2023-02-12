قطر تجهز أول دفعة بيوت متنقلة لمتضرري الزلزال بتركيا

قالت تركيا إن الدفعة الأولى من البيوت المتنقلة التي خصصتها قطر لمتضرري الزلزال باتت جاهزة لإرسالها الأحد.

وذكر السفير التركي في الدوحة مصطفى كوكصو أن الدفعة الأولى تتضمن 306 بيتاً متنقلاً مجهزاً بالكامل للمعيشة.

وفور وقوع الزلزال الاثنين الماضي، أعلنت الدوحة تخصصيها 10 آلاف بيت متنقل سيتم إرسالها إلى المناطق المتضررة من كارثة الزلزال في تركيا وسوريا.

وأوضح كوكصو أنه "من المقرر إرسال باقي البيوت تباعاً خلال الأيام المقبلة حسب الإمكانات اللوجستية".

وأشار إلى أن "هناك تنسيق مستمر مع الجهات القطرية المعنية لتنظيم أمور المساعدات التي تجريها قطر لصالح متضرري الزلزال".

وهرعت قطر منذ الساعات الأولى للزلزال إلى تقديم المساعدة عبر جسر جوي يحمل فريقاً من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا".

بينما جمعت حملة "عون وسند" الشعبية نحو 46 مليون دولار لصالح منكوبي الزلزال، منها تبرع بنحو 14 مليون دولار من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

والاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.