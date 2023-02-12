قطر تقدم دعماً للدفاع المدني السوري

أعلن صندوق قطر للتنمية (حكومي)، الأحد، تقدميه دعماً لعمليات الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، المستمرة من أجل إنقاذ وإغاثة ضحايا الزلزال في سوريا.

وقال الصندوق، في بيان، إنه قدم دعماً لعمليات "الخوذ البيضاء" يشمل إصلاح سيارات الإسعاف العاملة على مدار الساعة والمخصصة لنقل الجرحى إلى المستشفيات.

وأضاف أن الدعم يتضمن أيضاً توفير الوقود لتشغيل المركبات الثقيلة، التي تعتبر ضرورية لعمليات الإنقاذ، على أن يتم استخدام الجزء المتبقي من الدعم لتغطية الأنشطة الضرورية لتعافي المناطق المتضررة وإعادة تأهيل بنيتها التحتية الأساسية.

ويهدف الدعم إلى المساهمة في عمليات البحث والإنقاذ وتوفير الاحتياجات اللوجستية المطلوبة حتى تستكمل فرق "الخوذ البيضاء" أعمالها في إنقاذ الضحايا، حسب البيان ذاته الذي نقلته وكالة الأناضول.

وأشار إلى أن الدعم يركز بشكل خاص على مساعدة فريق البحث والإنقاذ، ويأتي من أجل تسريع وتحسين وتيرة عمليات إنقاذ الضحايا.

والاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلنت "الخوذ البيضاء" حالة الطوارئ شمال غربي سوريا، منذ وقوع الزلزال، وبدأت فرق الدفاع المدني في الاستجابة المباشرة.

ويعمل الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في مجالات الصحة والحماية، والبحث والإنقاذ، ودعم صمود المجتمعات، بالإضافة إلى حقوق الإنسان بالتركيز على العدالة والمحاسبة.