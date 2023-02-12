وزير خارجية الإمارات يزور المناطق المتضررة من الزلزال جنوبي تركيا

أجرى وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، الأحد، زيارة إلى المناطق المتضررة من الزلزال في جنوبي تركيا.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، فإن الوزير عبد الله بن زايد، تفقد المناطق المتأثرة بالزلزال في ولاية قهرمان مرعش، جنوبي تركيا، ومقر الفريق الإماراتي للبحث والإنقاذ في الولاية.

وذكرت الوكالة أن وزير خارجية الإمارات التقى خلال الزيارة مع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في قهرمان مرعش.

ونقلت عن الوزير الإماراتي تأكيده على وقوف بلاده إلى جانب الشعب التركي وتقديم الدعم والمساعدة المطلوبة لغوث المنكوبين جراء هذه الكارثة الإنسانية.

كما قدم بن زايد التعازي والمواساة للشعب التركي وذوي الضحايا جرّاء الزلزال، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

ولم تذكر الوكالة الإماراتية موعد وصول الوزير بن زايد أو مدة زيارته إلى تركيا.

وفي وقت سابق الأحد، حطت طائرة شحن عسكرية إماراتية محملة بالمساعدات للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا، بمطار أضنة.

وعقب الزلزال مباشرة كانت الإمارات قد قدمت 97 طناً من المواد الغذائية و20 طناً من المواد الطبية و696 خيمة للمتضررين من الزلزال بتركيا وسوريا.

وتأتي المساعدات الإماراتية بتعليمات من رئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان، مباشرة بعد تقديمه العزاء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول أيام الزلزال.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.