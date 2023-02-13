الجيش السوداني يرسل طائرة مساعدات إنسانية إلى سوريا

أعلن الجيش السوداني، الاثنين، إرسال طائرة مساعدات إنسانية إلى سوريا لمواجهة آثار الزلزال الذي ضربها الأسبوع الماضي.

ووفق بيان صادر عن الجيش تحتوي المساعدات على "مواد إيواء وأغذية جهزتها هيئة إمداد القوات المسلحة ومنظومة الصناعات الدفاعية".

ووفق البيان، فإن حزمة المساعدات "تأتي على خلفية الزلزال الذي ضرب مناطق عدة في جنوب تركيا وشمال سوريا".

والجمعة، أعلن الجيش السوداني في بيان، إرسال طائرة مساعدات إنسانية إلى تركيا لإغاثة المتضررين من الزلزال تحتوي على "مواد إيواء ودعم طبي".

كما أوفد السودان إلى تركيا فريقاً من قوات الدفاع المدني للمساهمة في مهمة إنقاذ ضحايا الزلزال.

وفي أحدث إحصائية لأعداد الضحايا، لقي ما لا يقل عن 3 آلاف و3581 شخصاً مصرعهم في كارثة الزلزال في عموم سوريا، أكثر من نصفهم في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غربي سوريا.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.