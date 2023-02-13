حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا تتجاوز الـ 3580 قتيلاً و5299 مصاباً

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في عموم سوريا (مناطق سيطرة المعارضة والنظام) إلى 3581 قتيلاً وأكثر من 5299 مصاباً، حتى مساء أمس الأحد، في حصيلة غير نهائية.

وذكر الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في آخر إحصائية صادرة عنه، مساء السبت، أنه أحصى وفاة 2167 شخصاً وإصابة أكثر من 2950 آخرين، جراء الزلزال في شمال غربي سوريا.

الانتقال للبحث والانتشال

وأوضح الدفاع المدني، في بيان نشره الجمعة على موقعي الرسمي، معلناً فيه الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ والانتقال لمرحلة البحث والانتشال، أن الحصيلة الأكبر للوفيات كانت في مدينة جنديرس بمنطقة عفرين التي وصلت فيها أعداد الضحايا لأكثر من 513 وفاة، تليها مدينة حارم بنحو 360 وفاة، ثم مدينة سلقين وفيها 221 وفاة، تليها بلدة أرمناز وفيها 155 وفاة، ثم مدينة الأتارب وفيها 150 وفاة، وبلدة عزمارين وفيها 140 وفاة، بينما تنخفض الأعداد بشكل تدريجي في باقي المناطق المنكوبة من 56 وفاة وتنتهي بأقل الأرقام للوفيات عند عتبة 5 وفيات.

فيما أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة التابعة للنظام السوري، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في عدة محافظات سورية إلى 1414 وفاة و 2349 إصابة.

وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال في مناطق سيطرة النظام بمحافظة حلب لوحدها، 390 وفاة و750 إصابة، في حصيلة غير نهائية، فيما بلغ عدد الأبنية المنهارة 54 بناء، وفق ما نقلته وكالة أنباء النظام السوري "سانا" عن نائب رئيس المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب كميت عاصي الشيخ.

في حين، بين مدير مشفى جبلة الدكتور قصي خليل أن "حصيلة ضحايا الزلزال في جبلة (مناطق سيطرة النظام) بلغت حتى أمس الأحد، 292 وفاة و179 مصاباً".

الحصيلة أكبر

غير أن ناشطين ومسؤولين بالمستشفيات في شمال غربي سوريا، قالوا لـ "ديلي صباح": إن "أعداد الوفيات قد تكون أكبر من هذه الإحصائيات، نظراً لقيام العديد من الأهالي بدفن عشرات المتوفين بعد انتشالهم من تحت الأنقاض دون تحويلهم إلى أحد المستشفيات أو المراكز الطبية أو الطبابة الشرعية".

بينما تحاول منظمات وجهات مدنية ومجالس محلية بالعمل على الوصول إلى إحصائيات دقيقة لأعداد القتلى جراء الزلزال، إلا أن ذلك قد يطول، نظراً لكثرة عدد الأبنية المنهارة، والتي قال الدفاع المدني السوري، الأحد، أن فرقه تواصل عمليات البحث وانتشال العالقين تحت أنقاض المباني التي دمّرها الزلزال، وبدأت بفتح الطرقات التي أغلقتها الأنقاض بشكل جزئي أو كلي في عدة مناطق من شمال غربي سوريا.

وأوضح بيان "الخوذ البيضاء"، الأحد، أن "حصيلة الأبنية المنهارة بشكل كامل جراء الزلزال بلغ نحو 550 مبنى، بينما بلغ عدد المباني التي تضررت بشكل جزئي أكثر من 1570، في عموم المناطق التي ضربها الزلزال شمال غربي سوريا، التي استجابت لها فرقنا وآلاف المباني والمنازل تعرضت للتصدعات".

بينما لم ينشر الدفاع المدني إحصائية لعدد الناجين الأحياء الذين انتشلهم من تحات الأنقاض، في حين أنه ذكر في البيان أن"فرقه لم تسجل إنقاذ ناجين من تحت الأنقاض على قيد الحياة منذ صباح الخميس الماضي (9 فبراير)".

1200 جثة وصلت معبر باب الهوى

في سياق متصل، أعلنت إدارة معبر باب الهوى، الحدودي مع تركيا في شمال غربي سوريا، الأحد، أنها استقبلت ما يقارب 1200 جثة لسوريين قضوا جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا، قدموا إلى المعبر من المدن التركية التي ضربها الزلزال، لا سيما ولاية هطاي التي كان يقطنها أعداد كبيرة من السوريين.

وأشارت إلى أن "كوادر المعبر لا تزال تعمل على مدار الساعة لإيصال بقية الجثامين التي تصل تباعاً إلى ذويهم".