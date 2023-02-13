دعت إلى فتح تحقيق.. المعارضة السورية: تعامل الأمم المتحدة مع كارثة الزلزال كان مسيّساً

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن تعامل الأمم المتحدة مع كارثة الزلزال في سوريا "كان مسيّساً"، داعياً المجتمع الدولي إلى "التحرك الفعال" لإغاثة المتضررين من الكارثة، وطالب بفتح تحقيق عن سبب التعاطي السلبي مع الكارثة.

وأكد الائتلاف الوطني السوري في بيان، الأحد، أن "تعامل الأمم المتحدة مع كارثة الزلزال في سوريا كان مسيّساً ولا يراعي الاحتياجات اللازمة لكل منطقة".

وأشار البيان إلى أن "منظمات الأمم المتحدة وجهت الدعم لنظام الأسد وتركت الأنقاض تخنق المدنيين في المناطق المحررة على الرغم من الأضرار البالغة التي لحقت بها".

ودعا الائتلاف الوطني السوري المجتمع الدولي إلى "التحرك الفعال خارج الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإغاثة السوريين وإرسال الفرق المختصة وإنشاء مراكز إيواء عاجلة لعشرات آلاف العائلات التي شردت".

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سوريا بالتحرك السريع والفعال، وفتح المزيد من المعابر الإنسانية إلى المناطق المحررة".

ولفت البيان إلى أن "الأمم المتحدة فشلت في تقليص أضرار كارثة الزلزال في المناطق المحررة"، مطالباً بفتح تحقيق عن سبب التعاطي السلبي مع الكارثة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وأفاد أن "الكارثة في المناطق المحررة تفوق إمكانات المنظمات الموجودة، وهو ما يجعل حياة الناس خلال الأشهر القادمة صعبة للغاية، والمنطقة بحاجة لخطة استجابة دولية وأممية ذات فاعلية وتأثير مباشر".

وفي أحدث إحصائية لأعداد الضحايا، لقي ما لا يقل عن 3 آلاف و3581 شخصاً مصرعهم في كارثة الزلزال في عموم سوريا، أكثر من نصفهم في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غربي سوريا.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.