القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

غارات إسرائيلية على مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 13.02.2023 09:41
غزة فجر اليوم الفرنسية غزة فجر اليوم (الفرنسية)

نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة فجر اليوم الاثنين.

وبحسب شهود عيان في قطاع غزة لحقت أضرار بالمواقع المستهدفة ومنازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن وقوع ضحايا أو إصابات نتيجة الغارات.

وجاءت تلك الغارات بعد يوم من إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، اعترضتها منظومة "القبة الحديدة" المضادة للصواريخ.

ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، نحو جنوبيّ إسرائيل.

وجاء في بيان صدر عن الجيش: "تمّ رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، اعترضها نظام القبة الحديدية".

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أجرى وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، الأحد، زيارة إلى المناطق...
مختارات