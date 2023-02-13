غارات إسرائيلية على مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة

نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة فجر اليوم الاثنين.

وبحسب شهود عيان في قطاع غزة لحقت أضرار بالمواقع المستهدفة ومنازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن وقوع ضحايا أو إصابات نتيجة الغارات.

وجاءت تلك الغارات بعد يوم من إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، اعترضتها منظومة "القبة الحديدة" المضادة للصواريخ.

ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، نحو جنوبيّ إسرائيل.

وجاء في بيان صدر عن الجيش: "تمّ رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، اعترضها نظام القبة الحديدية".

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ