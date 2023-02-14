الأمم المتحدة ترسل قافلة مساعدات إلى شمالي سوريا عبر معبر "أونجو بنار"

أرسلت الأمم المتحدة، الثلاثاء، قافلة مساعدات إنسانية تضم 11 شاحنة للمتضررين من الزلزال، عبر معبر "أونجو بنار" على الحدود السورية التركية الذي افتتح بشكل مؤقت لدخول المساعدات الأممية.

ودخل معبرا "أونجوبنار" و "جوبان بي" الحدوديان مع سوريا في تركيا على خط إدخال المساعدات الإنسانية الدولية إلى المتضررين من الزلزال المزدوج في سوريا.

وكان الأمين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن التوصل إلى اتفاق من أجل استخدام معبري "جوبان بي" و"أونجوبنار" بولاية كيليس جنوبي تركيا، إلى جانب معبر "جيلوة غوزو" بولاية هطاي لإدخال المساعدات الإنسانية الدولية إلى سوريا.

كما أوضح أن الموافقة جرت خلال جلسة خاصة بسوريا لمجلس الأمن الدولي.

وقال عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة، إنه "منذ صبيحة يوم وقوع الزلزال ناشدنا الدول والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والدولية وعلى رأسهم الأمم المتحدة لإغاثة الشعب السوري بمنطقة شمال غربي البلاد التي أعلناها منطقة منكوبة".

وأفاد مصطفى بأنهم "أجروا اتصالات مع الدول والأمم المتحدة ودخلت بعض المساعدات من بعض الدول والمنظمات المدنية، لكن الأمم المتحدة لم يكن لها دور خلال الفترة السابقة".

وأضاف: "اليوم نحن موجودون في معبر باب السلامة ( المقابل لمعبر أونجوبنار على الجانب السوري) وهناك قافلة من مكونة من 11 شاحنة وهي مبادرة جيدة من الأمم المتحدة، ونأمل أن يلتزموا بمساعدة الشعب السوري المنكوب ويستمر إدخال المساعدات عبر معبري باب السلامة وجوبان بي، إضافة إلى معبر باب الهوى".

وأشار مصطفى، إلى أنهم تواصلوا مع الأمم المتحدة بعد قرار إدخال المساعدات عبر المعبرين، وتم ابلاغهم بأن المنظمة الدولية ستستمر في إرسال المساعدات عبرهما.

وأوضح أن القافلة التي أرسلتها الأمم المتحدة اليوم، ضمت موادا إغاثية ومواد طبية مستعجلة، مضيفا، "نحن قدمنا قائمة شاملة باحتياجات المنطقة ونأمل أن تتم الاستجابة للقائمة وتأمينها".

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.