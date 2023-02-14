قطر ترسل لتركيا منازل متنقلة استخدمت لإيواء المشجعين خلال المونديال

أعلنت قطر أنها سترسل 10 آلاف منزل متنقل استخدمت في المونديال، مساعدة لإيواء الناجين من الزلزال في تركيا.

وقالت الحكومة القطرية إنها كانت تخطط للتبرع بالمنازل المتنقلة التي أقيمت للمساهمة في إيواء مشجعي المونديال.

وقال صندوق قطر للتنمية إن الدفعة الأولية من 350 منزل متنقل شحنت يوم الأحد.

تسبب زلزالان بلغت قوتهما 7.8 و7.5 درجات على مقياس ريختر، وقعا بفاصل تسع ساعات يوم 6 فبراير/ شباط، في مقتل أكثر من 35 ألف شخص في جنوب شرق تركيا وشمال سوريا التي مزقتها الحرب. ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع عثور فرق البحث والإنقاذ على مزيد من الجثث.

ودمر الزلزالان عشرات الآلاف من المباني أو ألحقا بها أضرارا بالغة، ما خلف الملايين بلا مأوى. ومع امتلاء الملاجئ في الأيام التي أعقبت الزلزالين وتوابعهما، اضطر الكثيرون إلى النوم في العراء وسط طقس شتوي قارس.

انضمت قطر ودول الخليج الغنية الأخرى إلى الجهود العالمية لإرسال رجال إنقاذ ومساعدات إلى المنطقة المنكوبة. وتعهدت الإمارات بتقديم 100 مليون دولار لجهود الإغاثة، فيما أرسلت السعودية ثماني طائرات محملة بالإمدادات إلى تركيا وسوريا.