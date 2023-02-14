قطر تنظم مسيرة رياضية لجمع التبرعات لصالح المتضررين من الزلزال

بالتزامن مع اليوم الرياضي الذي تحتفل به قطر في ثاني ثلاثاء من شهر فبراير/ شباط كل عام، نظمت مؤسسة قطر وجمعية قطر الخيرية، مسيرة رياضية اليوم لجمع التبرعات لصالح المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا بمشاركة والدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر.





وفي تغريدة لها على توتير قالت الشيخة موزا: "شاركتُ اليوم في المسيرة التضامنية التي نظمتها مؤسسة قطر بالتعاون مع قطر الخيرية، في مساهمة لإغاثة الأسر المنكوبة والمتضررين من زلزال تركيا وسوريا".

وأضافت: "فلنساهم معًا في دعمهم".

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة جنوب شرقي تركيا وشمالي، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلَّف خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة.

واليوم الرياضي لقطر يوافق ثاني ثلاثاء من فبراير من كل عام، وتتحول الدوحة في هذا اليوم إلى مدينة رياضية كبيرة، عبر إقامة فعاليات مختلفة في شتى الأندية والملاعب والحدائق، وتقام هذا العام تحت شعار "الخيار لك".