منظمة الأمم المتحدة للطفولة: ملايين الأطفال تأثروا بالزلزال الأخير والآلاف فقدوا أرواحهم

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من سبعة ملايين طفل ربما تأثروا بالزلزال المدمّر والهزة الارتدادية الكبيرة التي أعقبته في تركيا وسوريا الأسبوع الماضي، معربة عن مخاوف من أن يكون "الآلاف" قد لقوا حتفهم في الكارثة.

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر للصحافيين في جنيف "في تركيا، مجموع الأطفال الذين يعيشون في الولايات العشر التي ضربها الزلزالان 4,6 مليون طفل. وفي سوريا، تأثّر 2,5 مليون طفل".

وكان إلدر يتحدّث في الوقت الذي بدأت فيه فرق الإنقاذ في إنهاء عمليات البحث عن ناجين من الزلزال الكارثة الذي خلّف أكثر من 35 ألف قتيل في البلدين.

وقال إلدر إنّ "اليونيسف تخشى مقتل آلاف الأطفال"، محذّراً من أنّه "حتى من دون التحقّق من الأرقام، من الواضح بشكل مأساوي أنّ الأعداد ستستمرّ في الازدياد".

وأعرب عن خشيته من أنّ الحصيلة النهائية ستكون "مخيفة".

وأشار إلى أنه بالنظر إلى عدد القتلى الكارثي والمتزايد، من الواضح أنّ "العديد، العديد من الأطفال فقدوا أهاليهم في هذه الزلازل المدمّرة".

وحذّر من أنّ "الرقم سيكون مرعباً".

ويواجه مئات آلاف الأشخاص المشرّدين البرد والجوع بين الأنقاض.

وقال إلدر إنّ عائلات مع أطفالها "تنام في الشوارع ومراكز التسوّق والمدارس والمساجد ومحطّات الحافلات وتحت الجسور، وما زالت مع أطفالها في مناطق مفتوحة خوفاً من العودة إلى منازلها".

وأضاف أنّ "عشرات آلاف العائلات تتعرّض للعوامل الجوية في فترة من العام شديدة البرودة والثلوج والأمطار المتجمّدة شائعة"، مشيراً إلى تقارير بشأن ارتفاع أعداد الأطفال الذين يعانون من انخفاض حرارة الجسم والتهابات الجهاز التنفّسي.