وفد أممي يصل إدلب لتفقد مناطق الزلزال شمال غربي سوريا

وصل وفد من الأمم المتحدة إلى محافظة إدلب لتفقد المناطق التي ضربها الزلزال المدمر شمالي غرب سوريا والاطلاع على أوضاعها.

وضم الموكب 7 سيارات تحمل أعضاء الوفد صباح الثلاثاء، ودخلوا إلى الأرضي السورية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وفق ما أفادت به مصادر ميدانية لوكالة الأناضول.

وذكرت المصادر، أن وفد الأمم المتحدة سيلتقي القائمين على المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني التي تساعد المتضررين من الزلزال.

وهذه هي الزيارة الأولى لوفد أممي إلى شمال غربي سوريا منذ وقوع الزلزال قبل 8 أيام.

وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال في عموم مناطق سوريا 3 آلاف و688 قتيلاً، و14 ألفا و749 مصاباً أكثر من نصفهم في مناطق سيطرة المعارضة شمالي غربي سوريا.