طلاب في مدارس شمال العراق يتبرعون لمتضرري زلزال تركيا

شارك طلاب في مدارس إقليم شمال العراق في حملات تبرعات لمساعدة المتضررين من الزلزال المزدوج الذي وقع في قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

ونشرت القنصلية التركية في حسابها على "تويتر" الأربعاء تعليقاً على الحملات، أن طلاب مدارس المعارف الدولية في أربيل تبرعوا بـ15 ألف دولار وأودعوه في الحساب الذي فتحته القنصلية لمتضرري الزلزال.

وقالت "جيمن لقمان محمد" مديرة مدرسة "لافين" الابتدائية للبنات، للأناضول، إن تلميذات المدرسة شاركن في الحملة بالملابس والتبرعات النقدية، مضيفة: "أحضرت بعض تلميذاتنا أيضًا بطانيات وملابس شتوية ومواقد".

بينما يواصل المواطنون العراقيون في محافظة دهوك جمع المساعدات وإيصالها لنقاط محددة لإرسالها لضحايا الزلزال، كما قدم طلاب المدارس في المدينة تبرعاتهم لهم.

وفي محافظة السليمانية شارك طلاب المدارس في حملة جمع المساعدات التي نظمها تلفزيون كوردسات في المدينة لضحايا زلزال.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.