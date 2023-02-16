فلسطينيون يشاركون في وقفة تضامنية مع متضرري زلزال تركيا وسوريا بغزة

شارك فلسطينيون في قطاع غزة، اليوم الخميس، في وقفة تضامنية مع المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي

ظمت الوقفة الإدارة العامة للزكاة، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أمام مقر هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH" بمدينة غزة.

ووفق مصادر صحفية، رفع الأطفال المشاركون في الوقفة لافتات كُتب عليها عبارات تضامنية باللغتين العربية والتركية، منها: "تركيا في القلب" و"دعمًا لأشقائنا السوريين".

كما تبّرع طفل من المشاركين في الوقفة بمحتوى حصّالته (خزينة لتجميع النقود) للأطفال المتضررين من الزلزال، حيث تم تسليمها لممثلي هيئة "IHH" في غزة.

وقالت انشراح بدوان، إحدى منسّقات الوقفة التي شاركت بها عائلات فلسطينية: "هذه الفعالية للتعبير عن تضامننا مع الدولة التركية التي لم تترك الفلسطينيين بمفردهم في كافة الأوضاع الحرجة التي مرّوا بها".

وأضافت: "نوصل صوتنا لتركيا بدعمنا للمتضررين ودعائنا الدائم بالشفاء للجرحى وحفظ البلاد وشعبها من كل مكروه".

من جهته قال الطفل عبد الرحمن أحمد، أحد المشاركين في الوقفة، "نتضامن اليوم مع الأطفال الجرحى الذين أصيبوا جرّاء الدمار الذي ألحقه الزلزال في تركيا وسوريا".

وأضاف: "نقول للشعبين إن قلوبنا معكم ونرسل لهم من غزة رسالة محبة ودعم".

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، وتبعتهما مئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.