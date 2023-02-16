فلسطيني يرسل 15 طناً من التمور لضحايا الزلزال في تركيا

أرسل رجل أعمال فلسطيني 15 طنًا من التمور لمساعدة متضرري الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش التركية وأثر على 11 ولاية أخرى.

وقال مهدي عدس، صاحب الشركة المنتجة للتمور الفلسطينية، للأناضول، أنه أرسل 15 طنا و600 كيلوغرام من التمور لتسليمها إلى المتضررين في مناطق الزلزال بتركيا، متوقعاً أن تصل إلى ميناء مرسين الخميس.

وأضاف: "الفلسطينيون يحبون تركيا كثيرًا، نحاول أن نبذل قصارى جهدنا حتى لو كان صغيرًا".

وتابع عدس: "الظروف هنا (في فلسطين) صعبة أيضًا، لكننا لم نستطع أن نقف مكتوفي الأيدي ونراقب (الكارثة في تركيا)".

وأفاد أنه قام بهذا العمل بالتنسيق مع السفير الفلسطيني لدى أنقرة فائد مصطفى، وأضاف: "ونأمل أن نرسل المزيد".

وأوضح المتبرع الفلسطين أن التمور تعتبر عنصرًا غذائيًا مهمًا في أوقات الحروب والكوارث عبر التاريخ، حيث لا تحتاج إلى الطبخ.

وأردف: "اعتقدت أن التمور ستكون أكثر شيء مفيد للإرسال إلى منطقة الزلزال، حيث تمنح القوة لفرق البحث والإنقاذ التي تعمل ليلاً ونهارًا".

وفي 6 فبراير/ شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.