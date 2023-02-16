"يدا بيد".. حملة تبرعات في غزة لمنكوبي زلزال تركيا وسوريا

أطلقت لجنة الإغاثة والطوارئ في اتحاد أطباء العرب ـ مكتب فلسطين في قطاع غزة، الخميس، حملة لجمع تبرعات مالية لإغاثة متضرري الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير/ شباط الجاري.

وقال رامي الشوا، المسؤول المالي بمكتب الاتحاد في غزة، إن "الحملة جاءت تحت شعار يدا بيد لإغاثة الشعبين المتضررين من الزلزال".

وأضاف أن "اللجنة بدأت استقبال التبرعات المالية، حيث سيتم من خلالها توفير طرود وسلال غذائية للشعبين السوري والتركي".

وكانت اللجنة قد أعربت عبر حسابها الرسمي في فيسبوك عن "التعاطف مع الشعبين التركي والسوري"، مقدمة تعازيها لأسر الضحايا.

وتعتبر لجنة الإغاثة والطوارئ في الاتحاد مؤسسة دولية تقدم خدماتها ضمن مشاريع إغاثية طارئة في كافة الأوقات والأزمات.

وفي وقتٍ سابق الخميس، أطلقت جمعية معهد الأمل للأيتام بغزة (غير حكومية)، حملة تستمرّ مدة شهر، لجمع هدايا لأطفال تركيا وسوريا المتضررين من الزلزال.