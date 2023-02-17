عودة 1590 جثمان لسوريين قضوا بالزلزال من تركيا إلى بلادهم

نقلت السلطات المختصة جثامين 1590 سوريًّا استشهدوا في الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" الحدودي بين البلدين.

وتم تسليم الجثامين لأقاربهم في الجانب السوري من المعبر الحدودي، حسب مراسل الأناضول.

كما عبر أكثر من 6 آلاف سوري بعد الزلزال إلى الشمال السوري للعمل على دفن أقاربهم أو للبقاء عند أقاربهم بعد انهيار منازلهم في تركيا.

وفي حديث للأناضول، قال المسؤول الإعلامي للمعبر مازن علوش، إن الجثامين بدأت بالقدوم من تركيا منذ اليوم الأول للزلزال.

وذكر أنّ بعض الأسر توفيت بالكامل في الزلزال وبعضها فقدت بين 10 و15 من أفرادها.