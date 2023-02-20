إسرائيل تعتقل مواطناً سورياً بتهمة "التخابر"

أعلنت إسرائيل، الاثنين، أنها اعتقلت مواطناً سورياً "خطط لجمع معلومات استخبارية" بعد أن اجتاز الحدود الجنوبية الشهر الماضي.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان بحسب وكالة الأناضول، أنه "في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي ألقى القبض على شخصين مشتبه باجتيازهما الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الإسرائيلية جنوبي هضبة الجولان".

وأشار إلى أنه "تم تحويل الشخصين للتحقيق وتبين أن أحدهما اسمه "غيث عبد الله" وهو مواطن سوري يشتبه بمحاولته جمع معلومات استخباراتية حول قوات الجيش في المنطقة الحدودية لغرض الأنشطة العدائية مستقبلاً".

وأفاد جيش الاحتلال بأن المواطن السوري "قدم خلال مسار التحقيق معه معلومات حول عدد من العناصر الأخرى التي تعمل على الترويج للأنشطة العدائية في المنطقة الحدودية"، دون أن يكشف طبيعتها.

وأضاف البيان: "تم القبض على الشخصين من قبل قوة من وحدة إيغوز (وحدة استطلاع خاصة) بالاستعانة بجهود استخباراتية واستطلاعية".

ولم يوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي مصير الموقوف الآخر، كما لم يصدر من الجانب السوري تعليق حول الأمر.

وفي 29 يناير قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي مواطناً سورياً وأصاب آخر بجروح وصفت بالخطيرة لدى اقترابهما من السياج الحدودي جنوبي هضبة الجولان.

واحتلت إسرائيل الجولان عام 1967 وأعلنت عن ضمها في 1981، قبل أن تعترف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بهذا الضم في 2019، بخلاف الموقف الدولي الذي يعتبر الجولان أراض سورية محتلة.