وفاة طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

توفي طفل فلسطيني، اليوم الإثنين، متأثراً بإصابته بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص عليه خلال اقتحام مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، في 8 فبراير/ شباط الجاري.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد الفتى منتصر محمد ذيب الشوا (16 عاما)، متأثرا بجروح بالغة، أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في الثامن من فبراير/ شباط الجاري ".

وتشهد الضفة الغربية والقدس الشرقية حالة توتر شديد حيث تقتحم إسرائيل مدنا وبلدات بالضفة يقتل خلالها فلسطينيين، بالإضافة إلى استمرار عمليات هدم المنازل والاعتقالات، فيما ينفذ فلسطينيون عمليات إطلاق نار تتركز في مدينة القدس.