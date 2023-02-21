البحرين تسيّر أولى رحلات جسرها الإغاثي لتركيا

أعلنت البحرين، مساء الثلاثاء، تسيير أولى رحلات جسرها الإغاثي لتركيا، تنفيذا لتوجيهات عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

جاء ذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، تزامنا مع تواصل الجهود العربية والعالمية لدعم متضرري الزلزال بتركيا وسوريا.

وقالت الوكالة إن "قوة دفاع البحرين قامت بتسيير أولى رحلاتها الإنسانية الإغاثية عبر طائرات سلاح الجو الملكي البحريني إلى تركيا".

وتحمل الطائرة الإغاثية "55.7 طنا من مواد الإغاثة والأجهزة الطبية وخيم الإيواء والمساعدات الغذائية واللوجستية"، وفق الوكالة.

وتأتي تلك المساعدات "تنفيذا لتوجيهات عاهل البحرين بالتنسيق مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لتسليمها وتوزيعها على المتضررين والمنكوبين والضحايا في كل من سوريا وتركيا، جراء الزلزال المدمر"، بحسب المصدر ذاته.

وسيستمر الجسر الجوي البحريني، بإرسال المساعدات عبر الرحلات الجوية "على مدى عدة أيام"، وفق الوكالة.

وأعلنت أكثر من 16 دولة عربية، بينها مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت، إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة وإرسال فرق بحث وإنقاذ لدعم المنكوبين في تركيا وسوريا.