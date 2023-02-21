جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 27 فلسطينياً في الضفة

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 27 فلسطينياً، الثلاثاء، بينهم 15 من مخيم الفوار في الضفة الغربية.

وذكر النادي في بيان، بحسب وكالة الأناضول، أن "قوات الاحتلال اعتقلت 27 مواطنا على الأقل فجر الثلاثاء".

وأفاد بأن "الاعتقالات موزعة على غالبية المحافظات"، مبينا أن بين المعتقلين "15 مواطنا من مخيم الفوار جنوبي مدينة الخليل".

وأوضح النادي أن "حملات الاعتقال في الضّفة في تصاعد مستمر، ومع اعتقالات اليوم تبلغ 950 مواطناً منذ مطلع العام الجاري".

وكانت قوة إسرائيلية قد اقتحمت فجر الثلاثاء، مدينة جنين واعتقلت فلسطينيين اثنين، وصادرت مركبة، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع مواطنين ومسلحين، بحسب شهود عيان للأناضول.

وحتى الساعة 09:30 تغ، لم تعلق السلطات الإسرائيلية على أنباء الاعتقال.

وتجري الاعتقالات عادة بمداهمة منازل الفلسطينيين في ساعات الليل، ثم ينقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون، ويفرج عن بعضهم بعد ساعات أو أيام من التحقيق.