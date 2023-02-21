عاهل الأردن يؤكد أهمية مواصلة دعم تركيا وسوريا لتخفيف آثار الزلزال

أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، أهمية مواصلة الدعم الإغاثي والإنساني لتركيا وسوريا، للتخفيف من آثار الزلزال.

جاء ذلك خلال لقائه المكتبين الدائمين بمجلسي الأعيان والنواب (البرلمان بغرفتيه)، في قصر الحسينية، بالعاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر البيان أن الملك "أكد أهمية مواصلة تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للأشقاء في سوريا للتخفيف من آثار الزلزال عليهم، مشيرا إلى "المساعدات الإنسانية والطبية التي يتم إرسالها أيضا إلى تركيا".

ومنذ وقوع الزلزال، وجه الملك عبد الله المسؤولين بالأردن إلى مساعدة البلدين في تحمل تبعات الزلزال.

وعلى مدار الأيام التي تبعت وقوع الزلزال، أرسل الأردن إلى تركيا وسوريا نحو 13 طائرة و42 شاحنة إغاثية و10 سيارات إسعاف، إضافة إلى البدء بنقل 10 آلاف خيمة.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.