استشهاد 10 فلسطينيين في اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، "استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 97 آخرين، بينهم 6 بحالة خطيرة"، إثر اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "من بين الشهداء المسن عدنان بعارة (72 عاما) ومحمد عنبوسي (25 عاما) وتامر ميناوي (33 عاما) ومصعب منير محمد عويص (26 عاما) وحسام بسام اسليم (24 عاما ) ومحمد عبد الغني (23 عاما)، ووليد رياض حسين دخيل (23 عاما)، وعبد الهادي عبد العزيز أشقر (61 عاما)".

وأشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها تعاملت مع 250 إصابة بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، على تويتر، إن "فلسطينيين اثنين كانا يتحصنان داخل منزل في نابلس قتلا بنهاية عملية عسكرية بالمدينة صباح الأربعاء".

فيما ذكرت صحيفة "ماكور ريشون" العبرية أن "القوات الإسرائيلية تمكنت من القضاء على اثنين من مجموعة "عرين الأسود" المسلحة "المتورطين بقتل الجندي إيدو باروخ" في هجوم نفذه مسلحون على قوة عسكرية قرب نابلس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضافت الصحيفة أن "القوة الإسرائيلية أطلقت صاروخاً مضاداً للدروع على منزل تحصنا بداخله الفلسطينيان"، ما أدى إلى انهياره عليهما ومقتلهما، وفق الصحيفة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن "قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية من عدة مداخل".

وأشار الشهود إلى أن "قوات الاحتلال حاصرت منزلاً وسط البلدة القديمة من نابلس، وسمع تبادل لإطلاق النار مع مسلحين ودوي انفجارات".

ووقعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي استخدم الأخير فيها الرصاص الحي والمعدني، بحسب المصدر.

في سياق متصل، أدانت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وطالب متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة الإدارة الأميركية بالتحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الاسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وحمل أبو ردينة الحكومة الاسرائيلية "مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع".

وقال: "إن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس اليوم، تؤكد من جديد أهمية مطلبنا بضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب".

بدورها، قالت حركة "حماس"، الأربعاء، في بيان مقتضب للناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس، أبو عبيدة: "تراقب المقاومة في غزة جرائم العدو المتصاعدة تجاه أهلنا في الضفة المحتلة وصبرها آخذ بالنفاد".