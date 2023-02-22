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طلاب مدارس في السودان يطلقون حملات لمساعدة ضحايا الزلزال

وكالة الأناضول للأنباء
الخرطوم
نشر في 22.02.2023 11:33
طلاب المدارس التابعة لوقف المعارف التركي في السودان يطلقون حملة مساعدات لضحايا الزلازل جنوبي تركيا الأناضول طلاب المدارس التابعة لوقف المعارف التركي في السودان يطلقون حملة مساعدات لضحايا الزلازل جنوبي تركيا (الأناضول)

أطلق طلاب المدارس التابعة لوقف المعارف التركي في السودان حملة مساعدات لضحايا الزلازل جنوبي تركيا.

وأطلقت الحملة في مدارس وقف المعارف التركي بالعاصمة الخرطوم ومدينة نيالا، بحسب وكالة الأناضول.

ومن المقرر أن ترسل المساعدات المجمعة في إطار الحملة إلى تركيا عبر سفارة أنقرة لدى الخرطوم.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعهما مئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع حصيلة كارثة زلزال قهرمان مرعش التركية إلى 42 ألفاً و310 أشخاص.

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