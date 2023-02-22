نتنياهو: السلام مع السعودية "سينهي" الصراع العربي الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إن "السلام مع السعودية سيشكل نهاية الصراع العربي الإسرائيلي"، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "هارتوغ" للأمن القومي في تل أبيب، الذي شارك فيه وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، وسفير واشنطن السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وأعضاء بمجلس الشيوخ ورجال أعمال وأكاديميين أمريكيين.

وأضاف نتنياهو: "أعتقد أننا إذا وسّعنا دائرة السلام إلى السعودية فسننهي بالفعل الصراع العربي الإسرائيلي، وهذا يعني أنه علينا عدم العمل من الداخل إلى الخارج لحل المشكلة الفلسطينية".

وتوصلت إسرائيل أواخر عام 2020 إلى مجموعة اتفاقيات تطبيع مع البحرين والإمارات والمغرب والسودان، عرفت بـ"الاتفاقيات الإبراهيمية".

وفي كلمته، أردف نتنياهو: "توسيع اتفاقيات التطبيع مع جيراننا، سيكون درعاً ضد إيران".

وتابع: "أعتقد أنه يمكننا الوصول إلى اختراق إذا قررت القيادة السعودية أن تكون جزءًا من ذلك رسميًا"، وادعى أنه "بطريقة غير رسمية، هُم بالفعل جزء منه".

ولم تعلّق الرياض على تصريحات نتنياهو حتى الأربعاء، وهي لا تقيم أي علاقات مع إسرائيل وتؤكد عادة أنها ترفض التطبيع معها قبل حل القضية الفلسطينية.

وسبق للمملكة أن سمحت لحركة الطائرات بين إسرائيل والإمارات والبحرين بالمرور فوق الأجواء السعودية.