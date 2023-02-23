إضراب شامل في الضفة وغزة تنديداً بالمجزرة الإسرائيلية في نابلس

توقفت كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة فيما بدأ إضراب شامل، الخميس تنديدا بقتل الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينيا خلال اقتحامه مدينة نابلس شمالي الضفة أمس الأربعاء.

وفي تصريح للأناضول، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن "الإضراب الشامل يعم كافة محافظات الضفة الغربية، وهو شكل من أشكال المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

ووصف أبو يوسف العملية العسكرية في نابلس بـ"المجزرة"، داعياً إلى تدخل دولي لوقف "العدوان" الإسرائيلي، مشددا على "الشعب الفلسطيني على قلب رجل واحد في مواجهة الاحتلال".

وأفاد بأنه "تنُظم الخميس مسيرات على نقاط الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي تنديدا بالجريمة".

والأربعاء، دعت القوى والفصائل الفلسطينية إلى "إضراب شامل في كافة محافظات الوطن، حدادا على أرواح شهداء نابلس، وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي".

وقال مراسلا الأناضول في رام الله وغزة، الخميس، إن المحال التجارية والمدارس والجامعات والأسواق والبنوك أغلقت أبوابها، وخلت الشوارع من الحركة الاعتيادية.

كما عم الإضراب الشامل، الخميس، أنحاء مدينة القدس الشرقية، وأغلقت الغالبية العظمى من المحال التجارية أبوابها فيما علقت الدراسة في المدارس والجامعات، وفق مراسل الأناضول.

وانتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية في شوارع القدس وأوقفت عددا من الشبان ودققت في هوياتهم.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت، الأربعاء، عن رفع حالة التأهب في القدس الشرقية.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، "استشهاد" 11 فلسطينيا بينهم 3 مسنين وقاصر في عملية عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي في نابلس.