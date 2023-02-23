اسرائيل ترحب بفتح سلطنة عمان مجالها الجوي أمام طائراتها

كشفت إسرائيل، اليوم الخميس، أن سلطنة عمان -التي لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية معها- سمحت لشركات الطيران الإسرائيلية بالعبور من مجالها الجوي.

ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي "إيلي كوهين"، بالقرار التاريخي الذي سيختصر وقت الرحلة إلى آسيا ويقلل التكاليف للمواطنين الإسرائيليين، كما أنه سيساعد شركات الطيران الإسرائيلية على أن تكون أكثر قدرة على المنافسة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب هيئة الطيران المدني العماني أن "الهيئة تؤكد أن أجواء سلطنة عمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العمانية".

واستقبلت عمان، حليفة الولايات المتحدة، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في 2018 رغم عدم اعترافها بدولة إسرائيل.

من جهته أكد نتانياهو عقب زيارته، أن السلطنة مستعدة لفتح مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية الإسرائيلية.

يذكر أن الرياض التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، أعلنت في تموز /يوليو 2022 فتح مجالها الجوي أمام "جميع شركات الطيران"، بما في ذلك الشركات الاسرائيلية.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن "إعلان عمان يعزز رؤية الرئيس (جو) بايدن لمنطقة شرق أوسط أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً، وهو أمر حيوي لأمن وازدهار الشعب الأميركي وشركائنا الإقليميين".

ورحبت عمان عام 2020 بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين، في خطوة قطعت عقودا من الموقف العربي الذي جعل تسوية القضية الفلسطينية شرطًا للتقارب مع إسرائيل.