القدس.. مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين

اندلعت، الخميس، مواجهات عنيفة بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي اقتحمت بلدة العيسوية بالقدس الشرقية.

وقال شهود عيان إن "الشرطة الإسرائيلية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه فلسطينيين في البلدة بعد اقتحامها".

وذكر الشهود أن "الشبان الفلسطينيين أغلقوا الشوارع بحاويات قمامة كبيرة ورشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة".

ولم تسجل الطواقم الطبية الفلسطينية وقوع إصابات جراء المواجهات المتزامنة مع إضراب شامل بالقدس الشرقية، حدادا على مقتل 11 فلسطينيا أمس الأربعاء، في عملية عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي في نابلس.

وتنفيذا للإضراب، أغلقت غالبية المحال التجارية بالمدينة المقدسة أبوابها وعلقت الدراسة في المدارس والجامعات، بينما انتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية في شوارع المدينة وأوقفت عددا من الشبان ودققت في هوياتهم.

والأربعاء، أعلنت الشرطة الإسرائيلية رفع حالة التأهب في القدس الشرقية عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد" 11 فلسطينيا بينهم 3 مسنين وقاصر خلال العملية العسكرية في نابلس.