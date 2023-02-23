حركة النهضة التونسية: إبقاء الغنوشي بحالة سراح في قضية "إرهاب"

صرح رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة "النهضة" التونسية، أن راشد الغنوشي، اليوم الخميس أبقي في حالة سراح بعد التحقيق معه في "قضية تتعلق بالإرهاب".

وذكر الشعيبي في تصريحات صحفية أن الغنوشي غادر الخميس، ثكنة الحرس الوطني بالعوينة (شمال العاصمة) بعد إبقائه بحالة سراح عقب ساعات من الاستجواب في قضية تتعلق بالإرهاب".

وبشأن القضية التي يلاحق فيها الغنوشي، أوضح الشعيبي أنها "وشاية من عضو في نقابة أمنية (لم يسمها) يقول إنه يمتلك تسجيلا للقاء أو مكالمة بين الغنوشي وشخص آخر متهم بالإرهاب".

وأشار إلى أن "الواشي لم يقدم أي تسجيل للفرقة الأمنية ورغم ذلك خضع الغنوشي للاستجواب".

وحتى الساعة 17:10 (ت.غ) لم يصدر عن السلطات التونسية تعليق على الأمر.

وصباح الخميس، مثل الغنوشي أمام وحدة مكافحة الإرهاب بالعوينة للتحقيق، بينما قرر قاضي القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الثلاثاء، الإبقاء على رئيس "النهضة" بحالة سراح في قضية أخرى رفعتها ضده إحدى النقابات الأمنية.

ومنذ أشهر يلاحق الغنوشي في عدة قضايا منها قضية شركة "انستالينغو" (مختصة بالإعلام ومتهمة بالإساءة للرئيس قيس سعيد) و"التسفير إلى بؤر التوتر" وجمعية "نما تونس" (تنموية) بتهمة تبييض أموال.