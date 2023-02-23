وزير الخارحية المصري يؤكد استمرار جهود بلاده لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، استمرار جهود بلاده لدعم التهدئة بين فلسطين وإسرائيل.

جاء ذلك على لسان الوزير أثناء اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، وفق بيان للخارجية المصرية.

والخميس، عَمَّ الأراضي الفلسطينية إضراب عام شامل للتنديد بقتل الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينيا وإصابة العشرات بالرصاص الحي خلال اقتحامه مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الخارجية المصرية أن شكري تلقى اتصالا هاتفيا من كليفرلي تناول التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما بحث الوزيران "سبل تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأفادت الخارجية بأن شكري أطلع نظيره البريطاني على "الجهود التي بذلتها وما تزال تبذلها مصر لدعم التهدئة في الأراضي المحتلة وتشجيع الطرفين على العودة إلى المفاوضات".

وخلال الاتصال، أعرب كليفرلي عن "قلق بلاده البالغ نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية وزيادة حدة العنف بين الجانبين".

وأكد "التزام بلاده بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين، وفي مقدمتهم مصر، لاحتواء التوتر وتشجيع الأطراف على العودة إلى مفاوضات السلام".

وتوقفت المفاوضات بين الجانبين، منذ أبريل/ نيسان 2014؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن دفعة من المعتقلين الفلسطينيين، بجانب تنصلها من مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

كما ناقش الوزيران المصري والبريطاني الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ عام، واتفقا على "خطورة استمرار الأزمة بما لها من تداعيات على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية"، وفق البيان.