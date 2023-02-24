السفير التركي لدى الرياض: نقدر دور المملكة ووقوفها معنا في أصعب الأوقات

شكر السفير التركي لدى الرياض "فاتح أولوسوي"، فريق البحث والانقاذ السعودي، معرباً عن سعادته بموقف المملكة من الزلزال الذي ضرب بلاده، ووقوفها إلى جانبها.

جاء ذلك خلال مشاركته في استقبال فريق البحث والإنقاذ السعودي في المطار لدى عودته إلى الرياض.

والتقط السفير أولوسوي صورا تذكارية مع أعضاء الفريق الذين رفعوا العلمين التركي والسعودي في المطار.

ويضم الفريق السعودي 95 خبيراً في مجال البحث والإنقاذ و55 موظفاً طبياً.

وقال السفير التركي: "يسعدنا أن نرى المملكة تقف معنا في أصعب أوقاتنا".

وغادر فريق البحث والإنقاذ السعودي تركيا، أمس الخميس، عائداً إلى بلاده بعد مشاركته في عمليات إغاثة المتضررين من كارثة الزلزال.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات، وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف وخلّف دمارا ضخما في البلدين.