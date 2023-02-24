تركيا تستقبل نقل طفلة سورية للعلاج بعد إصابتها بمتلازمة "هرس الأطراف"

نقلت السطات المحلية في شمال سوريا الطفلة شام الشيخ محمّد وشقيقها إلى تركيا للعلاج بعد إصابتهما بسبب الزلزال بمتلازمة "هرس الأطراف"، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس ومسؤولان محليان، مساء الخميس.

وشام وشقيقها عُمر (15 عاماً) هما أول ضحيتين للزلزال يتم نقلهما من شمال سوريا لتلقي العلاج في تركيا، وفق ما قال المسؤول في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا مازن علوش.

وعند معبر باب الهوى، شاهد مراسل فرانس برس سيارتي إسعاف تدخلان من الجانب التركي لتتسلما الطفلين اللذين رافقهما والدهما وعمتهما.

وبقيت شام (تسع سنوات) 40 ساعة تحت الأنقاض بعد انهيار منزلها وسقوط السقف على ساقيها، وتواجه، وفق الأطباء الذين يتولون رعايتها، خطر بتر رجليها على مستوى الساقين كما أنها معرضة لمشكلات في القلب والكلى.

وقال محمّد الشيخ محمّد، والد الطفلين، "وضع شام حرج"، مشيراً إلى أن عمر مصاب أيضاً في ساقيه.

وأوضح شادي حاج حسين، المسؤول في "وزارة الصحة" التابعة لحكومة "الإنقاذ" أن نقل شام وشقيقها جاء بعد التدقيق في حالتهما الصحية، خصوصاً شام التي تواجه وضعاً حرجاً.

وقال لفرانس برس إن "حالة شام صعبة طبياً وتحتاج لدقة أكثر في العلاج وتخصصات واستشارات عدة غير متوافرة في المناطق المحررة"، مشيراً إلى أنه بعد مراجعة حالتها وشقيقها "تم التنسيق مع وزارة الصحة في الجانب التركي (...) وقد أتانا الرد اليوم".

ودمر الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة، مودياً بأكثر من 43 ألف شخص في البلدين، منزل ذوي الطفلة في مدينة أرمناز في ريف إدلب الشمالي الغربي وتسبّب بمقتل أمها وشقيقتها، بينما نجت مع اثنين من أشقائها ووالدها.

وتصدّر مقطع فيديو يوثق إنقاذ شام مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه ممددة تحت الأنقاض، تتحدث مع عناصر الإنقاذ، تطلب عبوة ماء وتقترح عليهم كيف يمكن سحبها أو تدندن معهم أغنية تحمل اسمها.

ونشرت الخوذ البيضاء، الدفاع المدني، تغريدة الأسبوع الماضي، طلبت فيها "الدعاء لشام وللمصابين الذين يعانون من حالة طبية اسمها متلازمة الهرس".

يوضح الأطباء العاملون في شمال غرب سوريا أن وضع شام مماثل لحالات عدة أشخاص استقبلوهم إثر الزلزال الذي أودى بحياة 3,688 شخصاً في خمس محافظات سورية.

وأفاد مصدر سوري فرانس برس صباح الخميس أن سلطات النظام في دمشق "أمنت علاج ستة أطفال سوريين مصابين بمتلازمة الهرس في دولة الإمارات"، التي قادت جهود الإغاثة والمساعدات في مناطق سيطرة الحكومة.