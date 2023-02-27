أمير قطر يبحث مع رئيس وزراء مصر تعزيز التعاون والمستجدات الإقليمية

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين بالدوحة، وبحث معه تعزيز التعاون بين البلدين ومستجدات إقليمية.

وأفاد الديوان الأميري في بيان، بأن الشيخ تميم التقى مدبولي و"استعرض الجانبان أوجه تنمية وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وحضر المقابلة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، وفق المصدر ذاته.

في سياق متصل، بدأ رئيسا وزراء مصر وقطر جلسة مباحثات ثنائية، وفق إعلام مصري بينها صحيفة اليوم السابع.

وستشهد جلسة المباحثات "توقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي وبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر"، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري، الأحد.

ويضم الوفد الذي يترأسه مدبولي "وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والصحة والمالية والتجارة والصناعة ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس"، وفق المصدر المصري.

;هذه الزيارة أول زيارة يجريها رئيس وزراء مصري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة صيف 2014، ولم تعلن القاهرة مدة زيارة مدبولي حتى الساعة 10:20 (ت.غ).

وفي 5 يونيو/ حزيران 2021 جرى توقيع اتفاق مصالحة في مدينة العلا السعودية، أنهى خلافاً اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب، وقطر من جانب آخر.

ومنذ توقيع الاتفاق، شهدت العلاقات القطرية المصرية تطوراً ملموساً جاء بعد سنوات من تباين أيضاً بين الدوحة والقاهرة منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسلطة في 2014، كما جرى تبادل سفيرين وزيارات ومحادثات رسمية بين البلدين.