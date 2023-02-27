استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات في اعتداءات لمستوطنين إسرائيليين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأحد، "استشهاد" فلسطيني وإصابة العشرات بجروح وحالات الاختناق، في اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون في بلدتي زعترة وحوارة جنوبي نابلس في الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة في بيان بـ"استشهاد سامح حمد لله محمود أقطش (37 عاماً)، متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها بالرصاص الحي في البطن، جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة زعترة" المحاذية لبلدة حوارة جنوبي نابلس.

وفي بيان سابق، قالت الوزارة إن "إصابة خطيرة بحجر في الرأس أدت لكسر في الجمجمة، وصلت إلى مركز طوارئ حوارة الحكومي بسبب اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على بلدة حوارة".

وأضافت الوزارة أن "20 حالة اختناق بعد استنشاق الغاز المسيل للدموع والدخان الناتج عن أعمال الحرق، وإصابة طفيفة بقضيب معدني في الوجه، وصلت إلى المركز الطبي وحالتهم مستقرة".

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن "98 فلسطينياً أصيبوا في بلدة حوارة، بينهم شخص تعرض للطعن بسكاكين، وآخر بجروح بسبب ضربه بقطعة حديد".

وأضافت الجمعية، أن "95 فلسطينياً أصيبوا بالاختناق بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع، كما أعاق جيش الاحتلال الإسرائيلي عمل الطواقم الطبية، وجرى الاعتداء على 3 مركبات إسعاف".

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن "عشرات المستوطنين وبحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا بلدة حوارة من ناحية دوار سلمان الفارس القريب من مستوطنة "يتسهار"، ومن ناحية حاجز زعترة العسكري".

وأضاف الشهود أن المستوطنين أحرقوا عدداً من المنازل والسيارات والممتلكات، على أطراف البلدة.

بدوره، قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، في بيان صحفي، إن اعتداءات المستوطنين في حوارة طالت الفلسطينيين ومنازلهم، وعدداً من المركبات.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اشتعال النيران في عدد من المنازل، وفي معرض للسيارات.

في السياق نفسه، حذرت حركة "حماس"، إسرائيل "من مغبّة وتداعيات إطلاق يد المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

ودعت الحركة، في بيان لها، الفلسطينيين في الضفة إلى "هبّة تضامنية عاجلة وتشكيل حالة إسناد ودعم، تحمي بيوت المواطنين وممتلكاتهم وتتصدّى للمستوطنين".

وفي وقت سابق، الأحد، قتل إسرائيليان، بعد إطلاق النار على سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية.

ومنذ بداية العام الجاري، قُتل ما يزيد عن 60 فلسطينياً برصاص إسرائيلي، بينهم 11 خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء.

ورداً على هذه الاعتداءات، ينفذ فلسطينيون عمليات إطلاق نار، لا سيما في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ما أودى إجمالا بحياة 10 إسرائيليين منذ بداية 2023.