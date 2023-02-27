الإمارات تعلن تأجيل أطول مهمة فضائية عربية إلى 2 مارس

أعلنت الإمارات، اليوم الإثنين، تأجيل "أطول مهمة فضائية عربية" إلى 2 مارس/آذار المقبل، على خلفية "سبب تقني" بالمركبة التي كانت تقل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

وكان من المنتظر أن ينطلق النيادي الإثنين، من مركز كيندي للفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى المهمة الأطول عربيا، المعروفة باسم "CREW-6" لإجراء 19 تجربة بحثية من محطة الفضاء الدولية على مدار 6 أشهر، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وقالت الوكالة الإماراتية، إن "وكالة ناسا أعلنت تأجيل إطلاق مهمة CREW-6 إلى محطة الفضاء الدولية وسيتم تحديد موعد جديد للمهمة"، دون تفاصيل أكثر.

من جانبه، أفاد تلفزيون دبي (رسمي) في بث مباشر بأنه "تم تأجيل إطلاق الرحلة إلى إشعار آخر"، مشيرا إلى أن التأجيل مرتبط بسبب تقني.

فيما أرجعت وكالة "ناسا" عبر حسابها على تويتر، سبب التأجيل إلى "مشكلة في أنظمة التوجيه الأرضية"، مضيفة أنه سيتم تحديد موعد جديد.

وفي وقت لاحق مساء الإثنين، نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن مركز محمد بن راشد للفضاء (رسمي)، إنه "تم تحديد موعد جديد لإطلاق مهمة Crew-6 في 2 مارس عند الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وأكد المركز الإماراتي أن "الموعد قابل للتغيير استناداً إلى مدى معالجة السبب التقني للتأجيل".

وكانت المهمة ستنطلق عبر صاروخ "فالكون 9" وعلى متنه مركبة "دراجون" حاملة النيادي وفريقه، من مجمع الإطلاق رقم "39A" بمركز كينيدي في فلوريدا.

وأطلقت أبو ظبي برنامج "الإمارات لرواد الفضاء" في العام 2017، لتطوير دورها الفضائي.

وهذه الرحلة المؤجلة هي "ثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية"، بعد قيام الإماراتي هزاع المنصوري، بأول مهمة عام 2019.

وعند إتمام المهمة الثانية، ستكون الإمارات الدولة الحادية عشرة والأولى غير العضو بمحطة الفضاء الدولية التي ترسل رواد فضاء في مهمة طويلة الأمد إلى المحطة، وفق مركز محمد بن راشد للفضاء في 2 فبراير/ شباط الجاري.

وتستهدف الرحلة خلال 4000 ساعة على متن محطة الفضاء الدولية، إجراء سلطان النيادي أكثر من 19 تجربة بحثية، بالتعاون مع وكالات فضائية منها "ناسا"، ومن أبرزها نظام القلب وآلام الظهر وجهاز المناعة وعلوم السوائل والنبات ودراسة النوم والإشعاعات.