شركة الطيران الإسرائيلية تسيِّر أول رحلة إلى الشرق الأقصى فوق الأجواء السعودية والعُمانية

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" أنها سيرت أول رحلة لها إلى الشرق الأقصى عبرت فوق الأجواء السعودية والعُمانية.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر لحساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، الإثنين.

وأعلن الحساب "إقلاع أول رحلة لشركة الطيران الإسرائيلية إل عال إلى الشرق الأقصى تمرّ فوق المجالين الجوّيين السعودي والعُماني".

وأضاف: "تسنى ذلك بعد إعلان مسقط الأسبوع الماضي فتح مجالها الجوي أمام الطيران المدني الإسرائيلي".

ونقل الحساب عن الشركة الإسرائيلية أن "المسار الجديد يختصر وقت الرحلة إلى بانكوك بساعتين ونصف الساعة".

بدورها، أشارت شركة "إل عال" إلى أن رحلاتها بدأت مساء أمس الأحد.

وقالت على موقعها الإلكتروني: "أعلنت عُمان يوم الخميس أنها ستسمح لجميع شركات الطيران بالتحليق فوق أراضيها، وهي خطوة تجعل من الممكن تقصير مدة الرحلة".

وأضافت: "في المرحلة الأولى، سيتم تطبيق التغيير على أوقات الرحلات على طريق تل أبيب - تايلاند".

وبحسب الشركة "من المتوقع أن يتم تقصير الرحلات إلى تايلاند بحوالي ساعتين ونصف الساعة (من حوالي 8 ساعات هي زمن الرحلة)".

وفي 15 يوليو/ تموز 2022، أعلنت السعوديّة فتح أجوائها "لجميع الناقلات الجوّية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء"، دون أن يستثني القرار الطائرات الإسرائيلية المدنية، قبيل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة في اليوم نفسه.