مهاجرون سوريون يضربون عن الطعام في ليبيا احتجاجاً على ظروف احتجازهم

بدأ 22 مهاجرا سوريا على الأقل بينهم ثلاثة قاصرين، محتجزين منذ أكثر من 5 أشهر في ليبيا إضرابا عن الطعام، اليوم الاثنين للمطالبة بإطلاق سراحهم، وفق منظمة حقوقية.

وكشفت منظمة بلادي لحقوق الإنسان أن المهاجرين محتجزون في سجن ببلدة الزاوية الواقعة في غرب البلاد في ظروف مروعة.

ذكر الناشط طارق لملوم أنهم اعتقلوا في أكتوبر/ تشرين الأول في بلدة العجيلات على مسافة 80 كيلومترا تقريبا غربي العاصمة طرابلس.

ولم يرد متحدث باسم الحكومة في طرابلس على الفور على طلب للتعليق.

أوضح لملوم أن المهاجرين وصلوا ليبيا في نهاية العام الماضي على متن رحلة لشركة الخطوط الجوية السورية الخاصة "أجنحة الشام" التي تسير رحلات إلى شرقي ليبيا.

وأضاف أنهم: "دخلوا البلاد بشكل قانوني ومعهم كافة الوثائق والأختام المطلوبة على جوازات سفرهم".

ثم انتقلوا إلى غرب ليبيا حيث تم احتجازهم في إطار حملة قمع تستهدف المهاجرين.

أمرت محكمة في العجيلات بترحيلهم بعد دفع غرامة قدرها 600 دينار ليبي (حوالي 125 دولار) لكل منهم، وفق وثيقة حصلت عليها الأسوشيتدبرس.

قالت منظمة بلادي إن مؤسسة الإصلاح والتأهيل في الزاوية المعروفة بسجن "جودائم" تخضع لإشراف وزارة العدل خلافا لمراكز الاحتجاز الأخرى التي تديرها وزارة الداخلية

كشفت المنظمة التي زارت السجن مرتين هذا العام أن المحتجزين يعانون من الجرب وأمراض جلدية أخرى.

طالبت بلادي بإطلاق سراح المحتجزين من السجن وعدم ترحيلهم إلى سوريا.

يصل آلاف الأشخاص من أفريقيا والشرق الأوسط كل عام إلى ليبيا التي أصبحت نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الساعين لحياة أفضل في أوروبا.