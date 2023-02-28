أطباء السودان: قتيل في مظاهرات الخرطوم الثلاثاء

أعلنت لجنة أطباء السودان، سقوط قتيل في مظاهرات الثلاثاء بالخرطوم، إثر إصابته برصاص في الصدر.

وأفادت اللجنة الطبية في بيان "ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد، وذلك خلال مشاركته في مظاهرات في منطقة شرق النيل شرقي الخرطوم".

وأضافت أنه "إثر إصابته بعيار ناري في الصدر أطلقته قوات السلطة الانقلابية"، فيما لم يصدر عن السلطات أي تعليق بهذا الخصوص حتى الساعة (16:45 ت.غ).

وذكر بيان اللجنة أنه بهذا ارتفع العدد الإجمالي لقتلى المظاهرات منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 125 قتيلا.

والثلاثاء، أطلقت الشرطة السودانية، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، لتفريق مظاهرات جديدة بالعاصمة الخرطوم احتجاجا على "الاتفاق الإطاري" الموقع بين المدنيين والعسكريين، وفق مراسل الأناضول وشهود عيان.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين العسكريين والمدنيين، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.