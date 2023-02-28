حريق في أحد مخيمات عرسال يودي بحياة لاجئة سورية وطفلها

اندلع حريق في واحد من مخيمات عرسال للاجئين السوريين شرقي لبنان على الحدود مع سوريا، وراح ضحيته سيدة سورية وطفلها، الثلاثاء.

وتضم مخيمات عرسال قرابة 80 ألف لاجئ سوري، وحوالي 40 ألف لاجئ في مخيمات تقع في جرود البلدة.

وأفاد شهود عيان للأناضول بوقوع حريق في مخيم للنازحين السوريين في حيّ "الشفق" في بلدة عرسال.

وأضافوا أن الحريق أدى إلى وقوع عدد من الإصابات واحتراق 5 خيم ووفاة أم وطفلها اختناقا بعد لجوئهما إلى غرفة مجاورة للخيم المحترقة.

وتخوفًا من انتشار الحريق بصورة سريعة، ناشد الأهالي أصحاب الصهاريج التوجه إلى المخيم مباشرة لمحاولة السيطرة عليه.

وبعد أن تمكن عناصر الدفاع المدني من السيطرة على الحريق كليّا، تبيّن أن النيران كانت قد حاصرت السيدة وطفلها.

وتم نقلهما إلى "مستشفى عودة" في عرسال حيث فارقا الحياة فيها، وفق مراسل الأناضول.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون وفق تقديرات رسمية، ويعاني معظمهم أوضاعا معيشية صعبة خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلد العربي.