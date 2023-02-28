رئيس الوزراء المصري يشيد بعلاقات بلاده مع قطر

أشاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، بعلاقات بلاده مع دولة قطر، قائلاً: "نشهد مزيدا من التعاون والتناغم على كافة الأصعدة".

جاء ذلك في حوار أجرته وكالة الأنباء القطرية "قنا" مع مدبولي الذي بدأ هذا الأسبوع زيارة إلى الدوحة غير محددة المدة، وهي الأولى التي يجريها رئيس وزراء مصري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة صيف 2014.

وذكر مدبولي أن "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين تشهد مزيدا من التعاون والتناغم على كافة الأصعدة"، موضحا: "نتطلع لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق في مختلف المجالات خاصة التعاون الاستثماري والعمل على تنشيط حركة التبادل التجاري".

وأشار إلى أن "حوالي 261 شركة قطرية تعمل في مصر بنسبة مساهمة تصل إلى 2 مليار و165 مليون دولار، منها 249 مليون دولار في قطاع السياحة وحوالي 208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات وحوالي 36 مليون دولار في القطاع الصناعي".

وأضاف أن " قطر في مارس (آذار) 2022 أعلنت ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار".

وأعلن مدبولي عن تطلع مصر "للعمل على مزيد من التنسيق مع الجانب القطري في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة العربية".

وأشاد بموقف قطر "الداعم لمصر والسودان فيما يتعلق بملف سد النهضة وتأكيدها في مناسبات متفرقة على أهمية التوصل لحل عادل ومتوازن وملزم يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان ودول حوض النيل كافة".

وفي 5 يونيو/ حزيران 2021 جرى توقيع اتفاق مصالحة في مدينة العلا السعودية أنهى خلافا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.

ومنذ توقيع الاتفاق، شهدت علاقات قطر ومصر تطورا ملموسا بعد سنوات من تباين بينهما منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسلطة في 2014، كما جرى تبادل سفيرين وزيارات ومحادثات رسمية بين البلدين.