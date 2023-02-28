شبكة حقوقية توثق وفاة 7 آلاف و259 سوريًا في الزلازل الأخير

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيقها وفاة 7259 مواطناً داخل وخارج سوريا جراء الزلازل التي ضربت شمالي البلاد وجنوبي تركيا منذ 6 فبراير/ شباط الجاري.

وذكرت الشبكة في تقرير، الثلاثاء، أن 2534 من الضحايا توفوا في مناطق شمال غربي سوريا (خارج سيطرة النظام السوري) و394 في مناطق سيطرته، و4331 لاجئاً توفوا في تركيا.

وأشارت إلى أن "بين الضحايا 2153 طفلاً و1524 امرأة، و73 من الكوادر الطبية و5 من الكوادر الإعلامية، و62 عاملاً في المنظمات الإنسانية و4 من كوادر الدفاع المدني شمال غربي سوريا".

وأفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن تقريرها "تحديث لحصيلة الضحايا السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية استجابة للظرف الاستثنائي".

وأوضحت أنه "في الحالات العامة لا يسجل فريق الشبكة الذين يقتلون خارج نطاق القانون ولا يسجل حالات الوفاة الطبيعة ولا بسبب الكوارث".

وأشارت أن "ما وثقه التقرير يمثل الحد الأدنى وما زالت حصيلة الضحايا في ارتفاع".

وأكد التقرير أن "هناك حاجة ماسة لزيادة المساعدات الإنسانية لذوي الضحايا وللمشردين في مختلف المناطق خاصة شمال غرب سوريا الذي يعاني من اكتظاظ سكاني بسبب مئات آلاف المشردين قسريا من انتهاكات النظام السوري".

وفي 6 فبراير/ شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.