مجلس النواب الأمريكي يدين عرقلة نظام الأسد دخول المساعدات الأممية إلى سوريا

أقر مجلس النواب الأمريكي قرارا يدين النظام السوري على خلفية منعه مساعدات الأمم المتحدة من الوصول إلى المتضررين من الشمال السوري، بعد الزلزال.

ووافق مجلس النواب الثلاثاء، على القرار بأغلبية 414 صوتا مقابل معارضة صوتين.

وأدان القرار عرقلة نظام الأسد لجهود الأمم المتحدة من تقديم المساعدة عبر المعابر مع تركيا، واستغلال الكارثة للتهرب من الضغط والمسؤولية الدولية.

وقدم المجلس تعازيه لتركيا وسوريا في الضحايا، مثمنًا دعم الولايات المتحدة والمنظمات غير الحكومية وفرق الإنقاذ على تقديمهم المساعدات لشعبي تركيا وسوريا خلال كارثة الزلزال.

ودعا المجتمع الدولي إلى زيادة دعم ومساعدة المتضررين من الزلزال، مرحبا بالدعم التركي المستمر للسوريين داخل تركيا وفي الشمال السوري.