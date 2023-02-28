مستوطن إسرائيلي يحاول دهس ضابط في الجيش وسط توتر في الضفة الغربية

حاول مستوطن إسرائيلي دهس ضابط في الجيش شمالي الضفة الغربية، فيما رشق آخرون الجنود بالحجارة، وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه على تويتر: "رشق عدد من المواطنين الإسرائيليين، في وقت سابق من مساء اليوم (الاثنين)، الحجارة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة مفترق الغاز (غرب نابلس)".

وأضاف أن مستوطنا "حاول دهس ضابط في الجيش كان يقف عند النقطة، وردت القوة بإطلاق النار على إطارات السيارة لكنها تمكنت من الفرار".

وقال الجيش إن أحد قادته بالضفة الغربية تعرض للاعتداء اللفظي والبدني، الأحد، عندما حاول إبعاد مستوطنين كانوا يقومون برشق سيارات فلسطينية عند مستوطنة "ريمونيم" قرب رام الله (وسط).

وأضاف "قام المشتبه بهم بالاعتداء اللفظي على الضابط ودفعوه بعيدا"، لافتا إلى أن شرطة حرس الحدود قامت باعتقال مستوطنين تورطا في الواقعة.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في تغريدة على تويتر تعليقا على اعتداءات المستوطنين على عناصر الجيش: "قيام مثيري شغب يهود بمهاجمة جنود الجيش الإسرائيلي هو عمل خاطئ وخطير للغاية. لن يكون هناك تسامح مع منتهكي القانون".

ومساء الأحد، شن مستوطنون عشرات الاعتداءات على منازل وممتلكات فلسطينية في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس، أسفرت حسب وزارة الصحة الفلسطينية عن "استشهاد الشاب سامح أقطش (37 عاما)، وإصابة العشرات".

وقبيل الاعتداءات، قتل إسرائيليان بإطلاق نار على سيارتهما قرب بلدة حوارة، ضمن تصاعد مستمر في حدة التوتر أسفر منذ مطلع العام الجاري عن مقتل 66 فلسطينيا برصاص إسرائيلي، و14 إسرائيليا في عمليات نفذها فلسطينيون.