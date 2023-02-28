مصر تعلن تدشين "مسار تشاوري" مع تركيا للعمل على استعادة العلاقات

أعلنت وزارة الخارجية المصرية إنه سيتم تدشين مسار تشاوري مع تركيا للعمل على استعادة العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات هاتفية للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، مع قناتي "الحياة" و"صدى البلد" المصريتين، مساء الإثنين، حول نتائج زيارة وزير خارجية مصر سامح شكري لتركيا ولقاء نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو.

وفي مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" بقناة "الحياة"، أوضح أبو زيد، أن زيارة شكري لتركيا كانت للتضامن الإنساني في ظل تداعيات زلزال 6 فبراير/ شباط الجاري، وتزامنا مع وصول الشحنة السادسة من المساعدات المصرية لتركيا التي تقدر بحوالي 1200 طن.

وتابع: "هناك رسائل كثيرة صدرت من الجانبين وهي في مجملها تدفع في اتجاه الرغبة المشتركة في استعادة مسار العلاقات بين البلدين لمسارها الطبيعي في إطار توجيه القيادة السياسية عقب اللقاء الذي عقد في قطر".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش مونديال قطر أواخر نوفمبر/ تشرين ثان 2022، مؤكدا أن "اللقاء خطوة أولى تمّ اتخاذها من أجل إطلاق مسار جديد بين البلدين"، فيما عدته الرئاسة المصرية "بداية لتطوير العلاقات".

وقال متحدث الخارجية المصري إن "ما تم الاتفاق عليه هو تحديد مسار يتم الانخراط فيه بشكل مباشر بين الجانبين وهذا المسار يتم فيها تحديد موضوعات مناقشاته وتقديم رؤية واضحة لمواقف كل دولة".

وأكد أن "هذا المسار التشاوري الذي سيتم تدشينه سيكون هو الحكم في سرعة استعادة العلاقات وحيوتها"، دون تحديد موعد بشأن إتمام ذلك.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "علي مسئوليتي" بـ"صدى البلد"، أشار المتحدث المصري إلى أن زيارة شكري سيكون لها "دور وإسهام في إطلاق هذا المسار (التشاوري) المرحلة المقبلة".

وشدد على أن "الهدف من هذا المسار التشاوري هو استعادة العلاقات لطبيعتها في القريب"، مشيدا بحفاوة واهتمام تركيا بالوفد المصري.

وسبق أن أجرت مصر وتركيا في مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2021، أكثر من جولة لـ"محادثات استكشافية" بينهما، لبحث استعادة علاقاتهما التي تشهد تباينات منذ 2013.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، الإثنين، قال مولود تشاوش أوغلو إن "تطور العلاقات بين تركيا ومصر يصب بمصلحتهما وينعكس إيجابا على استقرار ورخاء المنطقة".

وأضاف: "نفتح صفحات جديدة في علاقاتنا مع مصر، واللقاء الذي جمع الرئيس أردوغان بنظيره المصري بقطر كان مثمرا للغاية".

وتابع: "وخلال لقائي مع الوزير شكري تناولنا الخطوات الواجب الإقدام عليها لتعزيز علاقات البلدين".