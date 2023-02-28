وفاة القيادي السابق بجماعة الإخوان كمال الهلباوي في لندن

توفي المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان في الغرب كمال الهلباوي، الثلاثاء، عن عمر يناهز 84 عاما، في لندن بعد أيام من معاناة مع المرض.

وأعلن عمرو الهلباوي، عبر صفحته بفيسبوك، وفاة والده.

وأمس الإثنين، ذكر أحمد الهلباوي، عبر صفحته بفيسبوك إن عمه كمال الهلباوي "يواجه مرضا شديدا"، قبل أن ينعيه مساء الثلاثاء.

وكمال الهلباوي من مواليد 1939، وشغل مناصب سابقة عدة من بينها المتحدث باسم جماعة الإخوان في الغرب والرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا، واستقال في مارس/آذار 2012 من التنظيم على خلفية اعتراضات على مواقف للجماعة بمصر.

وشارك الهلباوي في مظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013، التي خرجت ضد الإخوان والرئيس المصري السابق محمد مرسي.

وأيد الهلباوي، الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، في 2014، والتقاه بقصر الرئاسة مع آخرين، وكان عضوا بلجنة الخميس لتعديل الدستور آنذاك، وبمجلس حقوق الإنسان، قبل أن يغادر مصر قبل سنوات مختلفا مع النظام ومطالبا بعقد مصالحة سياسية بالبلاد.