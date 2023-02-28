1.2 مليار دولار تعهدات المانحين لدعم اليمن في 2023

أعلنت الأمم المتحدة أن تعهدات المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2023 بلغت 1.2 مليار دولار.

وجاء هذا الإعلان في بيان صدر مساء الاثنين عن مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة بحالات الطوارئ، في ختام مؤتمر دولي في جنيف لدعم خطة الاستجابة الإنسانية باليمن.

وقال غريفيث: "أشكركم على 31 تعهداً سخياً تم الإعلان عنه اليوم بإجمالي 1.2 مليار دولار لليمن".

وأفاد أنه "في العام الماضي شهدنا تقدماً على طريق السلام وأدى ذلك إلى تحسين الحياة اليومية لليمنيين وساعد في وصول المساعدات الإنسانية"، مردفاً: "السلام هو أملنا الرئيسي لعام 2023".

والاثنين، انعقدت فعاليات مؤتمر دولي رفيع المستوى في جنيف ليوم واحد نظمته سويسرا والسويد بالاشتراك مع الأمم المتحدة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية باليمن لعام 2023 التي تتطلب أكثر من 4 مليارات دولار.

وحتى نهاية 2021، أسفرت حرب اليمن التي بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، عن مقتل 377 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم نحو 32 مليوناً على المساعدات.