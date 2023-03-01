البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بإدراج مليشيات المستوطنين بقوائم الإرهاب

طالب البرلمان العربي والذي يمثل 22 دولة عربية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بإدراج ما أسماهم بمليشيات المستوطنين الإسرائيليين بقوائم الإرهاب.

جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي بالتزامن مع الانتهاكات التي يقوم بها بعض المستوطنين بشكل مستمر من حيث الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية.

وأعرب البرلمان العربي في بيان عن استنكاره البالغ لأعمال العنف التي ارتكبتها مليشيات المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة حوارة جنوب نابلس ومدن الضفة.

وأكد أن إرهاب المستوطنين للمواطنين الفلسطينيين العزل أصبح أسلوبا ممنهجا، وعدم ردعهم ومحاسبتهم أعطى لهم الفرصة بالاستمرار في جرائمهم واعتداءاتهم من إطلاق الرصاص وحرق المنازل والمركبات، وطرد المزارعين من أراضيهم".

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بالتحرك الفوري والعاجل لوقف اعتداءات المستوطنين المتكررة وإدراج مليشيات المستوطنين على قوائم الإرهاب.

وأمس الثلاثاء، أصاب مستوطنون ، فلسطينيين اثنين بجروح، وأتلفوا 50 شجرة زيتون بالضفة الغربية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

ولأحد، شهدت بلدة حوارة وعدد من القرى الفلسطينية في محيط مدينة نابلس، هجمات غير مسبوقة من قبل مستوطنين إسرائيليين.

وأسفرت الهجمات عن مقتل فلسطيني وإصابة عشرات وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات، عقب مقتل مستوطنين اثنين بإطلاق نار على سيارة كانا يستقلانها قرب البلدة.

ومنذ مطلع 2023، تصاعدت المواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأسفرت عن مقتل 66 فلسطينيا و12 إسرائيليا في عمليات متفرقة.